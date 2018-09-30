Он разоблачал пропаганду РФ: дипломаты назвали дело Сущенко свидетельством нападок Кремля на свободу слова

Во вторую годовщину незаконного задержания украинского журналиста посольство Украины в США призывает мировое сообщество принять все возможные меры для скорейшего освобождения украинских политзаключенных.

Дело незаконного заключенного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко является еще одним свидетельством нападок России на свободу слова и нарушения ею прав журналистов.

Как говорится в заявлении на странице Посольства Украины в США в Facebook, во время работы за рубежом Сущенко не только освещал для украинской аудитории политические и культурные события Франции, но и обличал российскую пропаганду во французских изданиях.

"Свобода прессы является основным принципом демократии, прозрачности и верховенства права. Неправомерное обращение с журналистами, такими как Роман Сущенко, является частью тенденции политически мотивированных преследований и нарушением основных прав человека российскими властями. Мы присоединяемся к международному сообществу, призывая к их скорейшему освобождению", - заявила американский конгрессмен Марси Каптур.

Читайте такжеАдвокат рассказал о готовности Сущенко написать "несчастную бумажку с прошением о помиловании"

"Мы призываем американских официальных представителей, а также представителей международных правозащитных организаций и широкой общественности журналистов принять все возможные меры для ускорения освобождения и возвращения в Украину Романа Сущенко, а также всех украинских политических заключенных, незаконно задержанных в России", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

27 марта 2018 года Московский городской суд начал рассмотрение дела Сущенко по существу. Сторона обвинения просила суд приговорить журналиста к 14 годам лишения свободы. 4 июня Сущенко был приговорен к 12 годам колонии строгого режима.

12 сентября Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для Сущенко.

Сущенко отметил, что не согласен с решением суда и продолжит борьбу за свое освобождение, в частности, будет подавать жалобу в Европейский суд по правам человека.