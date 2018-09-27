В Кремле пока не решили, как ответить на введение Украиной "транспортных" санкций

Как заявил пресс-секретарь российского президента, РФ исходит из принципа взаимности и из своих интересов.

Россия пока не сформулировала каких-либо ответных мер после введения Украиной санкций против российских компаний.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь и сейчас я не могу вам точно сказать, пока каких-либо мер ответных не сформулировано. Но я еще раз только могу вам сказать, что, безусловно, мы исходим из принципов взаимности, это раз. И мы исходим из приоритета тех шагов, которые наилучшим образом соответствуют нашим интересам», - ответил Песков на вопрос, планирует ли Москва ввести ответные санкции.

Читайте такжеГлавы МИД Украины и Италии обсудили продление санкций ЕС против России

Как сообщал УНИАН, Украина ввела санкции против российских транспортных предприятий «РЖД Логистика», «Промкомплекспласт» и «Газгольдер» за сотрудничество с компаниями на оккупированном Донбассе.

По информации СБУ, в течение 2018 года ряд российских юридических и физических лиц заключили "внешнеэкономические соглашения" с транспортными предприятиями, работающими на временно оккупированной территории. "На основании этих договоров происходит систематическое незаконное перемещение грузов через закрытые пункты пропуска "Изварино", "Должанский" и "Красная Могила" Луганской таможни", - сообщили в СБУ.

Санкционные меры предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и другие ограничения, которые не позволят нарушителям в дальнейшем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в Украине и предотвращают вывод капиталов за пределы Украины.