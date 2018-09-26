НАТО не будет спрашивать у России разрешения насчет вступления Украины в Альянс – генсек

Генсек Йенс Столтенберг считает, что только Украина может определять собственный путь, хочет ли она присоединиться к НАТО, или нет.

НАТО не будет спрашивать у России разрешения относительно вступления Украины в Альянс.

Об этом в интервью Associated Press заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя недавнее заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что ВСУ уже до 2020 года должны соответствовать критериям членства в НАТО.

"Только Украина может определять собственный путь, хочет ли она присоединиться к НАТО, или нет", - сказал он.

"В конце концов, 29 союзников и Украина решат, отвечает ли Украина стандартам для вступления в НАТО", - добавил Столтенберг.

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Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада направила в КСУ для получения заключения президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (№9037).

Законопроектом предусматривается в преамбуле Конституции установить, что Верховная Рада, заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса страны, принимает эту Конституцию - Основной Закон Украины.

В статье 85 предусмотрено, что к полномочиям Верховной Рады относится определение принципов внутренней и внешней политики, реализация стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Кроме того, в статье 102 устанавливается, что президент является гарантом реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Также в статье 116 определяется, что Кабинет министров обеспечивает реализацию стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора.

В то же время, из текста Конституции предлагается исключить пункт 14 раздела XV "Переходные положения". В нем говорится о том, что использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных воинских формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой.