Рада поддержала законопроект об изменениях в Конституцию относительно курса в ЕС и НАТО

ВР направила в КС для получения заключения изменения в Конституцию относительно курса государства на приобретение членства в ЕС и НАТО.

Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (№9037).

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект постановления проголосовал 321 народный депутат из 366, зарегистрированных в сессионном зале.

Из фракции "Блок Петра Порошенко" "за" проголосовали 127 народных депутатов, от "Народного фронта" - 76, от "Самопомочи" - 17, от Радикальной партии - 20, от "Батькивщины" - 19, от группы "Воля народа" - 16 и от группы "Видродження" - 12.

В то же время решение не поддержал ни один депутат из фракции "Оппозиционный блок".

Соответствующим законопроектом предусматривается в преамбуле Конституции установить, что Верховная Рада Украины, заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины, принимает эту Конституцию - Основной Закон Украины.

В статье 85 предусмотрено, что к полномочиям Верховной Рады относится определение основ внутренней и внешней политики, реализация стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

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Кроме того, в статье 102 устанавливается, что президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Также в статье 116 определяется, что Кабинет министров Украины обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

В то же время, из текста Конституции предлагается исключить пункт 14 раздела XV "Переходные положения". В нем говорится о том, что использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных воинских формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой Украины.