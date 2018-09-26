Волкер вручил Порошенко копию декларации о непризнании аннексии Крыма Россией

Встреча спецпредставителя Госдепа США с украинским президентом состоялась на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Курт Волкер вручил Петру Порошенко символическую печатную копию декларации Госсекретаря США Майк Помпео от 25 июля, в которой четко и недвусмысленно зафиксирована позиция США о непризнании незаконной аннексии Россией украинского Крыма.

Как сообщила пресс-служба главы украинского государства, это произошло во время встречи специального представителя Государственного департамента США по делам Украины Курта Волкера с президентом Украины Петром Порошенко в Нью-Йорке в рамках 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Волкер добавил, что эта декларация по духу и букве схожа с декларацией, принятой в 1940 году и.о. Государственного секретаря США Самнером Веллесом о непризнании Соединенными Штатами советской оккупации балтийских стран.

Кроме этого, Курт Волкер проинформировал Порошенко о введении санкций против еще 12 российских компаний.

Также собеседники обсудили последнее развитие событий на Донбассе и перспективы развертывания миротворческой миссии под эгидой ООН на его оккупированной части.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между Украиной и США, а также взаимодействия на пути дальнейшего внедрения реформ в нашем государстве.

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Как сообщал УНИАН ранее, Министерство торговли США объявило о введении санкций в отношении 12 российских компаний, действия которых противоречат национальным интересам Соединенных Штатов. Санкции вступают в силу 26 сентября.

Российским предприятиям, которые попали в список, фактически закрывают легальный доступ к американским товарам и технологиям. Правила также запрещают реэкспорт и передачу внутри России таких товаров, то есть соблюдать ограничения обязаны любые компании, независимо от национальности и страны отправки товара, если продукт имеет американское происхождение.

В частности, научно-исследовательский институт «Вектор», научно-производственное предприятие (НПП) "Гамма", компания "Сайрус Системс" и группа компаний "Инфотекс" обвиняются в том, что они способствовали злонамеренной деятельности РФ в киберпространстве. Научно-производственное предприятие подводных технологий "Океанос" и компания "Дайвтехносервис" обвиняются в оказании поддержки военно-морскому флоту России и поставках военным оборудования.

Напомним, «Дайвтехносервис» попала в американский «черный список» еще раньше за то, что помогала ФСБ вмешиваться в работу систем связи, кабели которых проходят по дну океана.

20 сентября в Государственном департаменте США заявили о введении санкций против 33 юридических и физических лиц из оборонного сектора Российской Федерации.