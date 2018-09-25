Подавляющее большинство украинцев считает, что страна движется в неправильном направлении - опрос

Прекращение военных действий на Востоке Украины – основное требование респондентов к будущему президенту Украины.

Согласно результатам исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг», 73% опрошенных считают, что страна движется в неправильном направлении. 15% – считают, что направление развития дел правильный, 13% не смогли ответить.

Более оптимистично оценивает состояние дел молодежь, четверть которых говорит о том, что страна развивается в правильном направлении. Хуже всего оценивают ситуацию старшие.

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Две трети опрошенных убеждены, что президентские выборы 2019 года не будут честными, лишь 16% – противоположного мнения.

43% опрошенных считают, что следующим президентом Украины должен стать кандидат со значительным опытом управления страной. Почти столько же считают, что лучше пусть придет новая личность даже без опыта государственного управления.

Прекращение военных действий на Востоке Украины – основное требование респондентов к будущему президенту Украины (66%). 49% ожидают от него усиление борьбы с коррупцией, 34% – повышения социальных стандартов, 33% – возрождение промышленности, 24% – повышение качества медицины, каждый шестой – уменьшение влияния олигархов на политику, возрождение аграрного сектора и стимулирования развития бизнеса. За последние несколько месяцев вырос запрос на прекращение военных действий, повышение социальных стандартов и качества медицины, а также стимулирования развития бизнеса.

Молодежь и люди среднего возраста больше ожидают усиления борьбы с коррупцией, возрождения промышленности и стимулирования развития бизнеса, а для старшего возраста большие ожидания в повышении социальных стандартов и качества медицины.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения: 10-18 сентября 2018 г.