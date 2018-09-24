Волкер прокомментировал предложение Путина Трампу о разделении мира на "зоны ответственности"

Курт Волкер отметил, что такой подход России в геополитике отражает фундаментальное различие во взглядах с Западом.

Россия придерживается точки зрения, что она имеет право решать судьбу соседних стран и других народов, будь то украинцы, или молдаване, или грузины, или кто-то ещё.

Об этом сказал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью «Эхо Москвы», комментируя предложение Путина американским президентам Бараку Обаме и Дональду Трампу насчет разделения мира на зоны ответственности.

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Волкер отметил, что такой подход России отражает фундаментальное различие во взглядах с Западом.

Позиция США и Европы, по его словам, заключается в том, что люди в других странах имеют право самостоятельно принимать решения. «Пусть украинцы решают судьбу своей собственной страны, пусть грузины решают судьбу своей собственной страны. Нет сомнений в том, что в этих странах имеются проблемы, и внутри Украины есть политические проблемы, которые необходимо решать. В Грузии необходимо решать этнические и политические проблемы, но они должны решаться с помощью законных конституционных средств этих стран, а не через вмешательство извне и оккупацию их территории», – подчеркнул Волкер.