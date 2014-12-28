Завтра в Донецке пройдет встреча совместного центра по контролю за прекращением огня

Об этом в эфире "112 Украина"сообщил спикер Генштаба вооруженных сил Владислав Селезнев. Инициированная украинской стороной встреча запланирована на 10.00.

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"Встреча при участии представителей украинской составляющей совместного центра,российской составляющей, а также представителей тех территорий, которые ныне находятся не под контролем Украины. Речь идет о самопровозглашенной "ДНР"",- отметил он.

По словам Владислава Селезнева, переговоры будут проходить в контексте соблюдения минских соглашений, минского протокола. "Что именно будет решено, какие решения будут приняты, проинформируют представители переговорного процесса уже по результатам этой встречи",– отметил он.

По его словам, аналогичная встреча запланирована на 31 декабря в Луганске.