Российские военные и наемники вытесняют из Донбасса "казаков" - ИС

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его данным, в Алчевске и Перевальске организованы пункты по отправке российских «казаков» на территорию РФ. «Перевозка «казаков» осуществляется группами на автобусах. Отмечается большое количество «личных вещей» у убывающих в Россию», - пишет Тымчук.

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Также, по данным ИС, в н.п. Красный Луч продолжаются работы по развертыванию «перевалочно-эвакуационного госпиталя» для российских наемников.

Между тем «спецоперация» российско-террористических войск по поиску и обезвреживанию «украинских диверсантов» переместилась из Горловки в Енакиево. Улицы города усиленно патрулируются, на блокпостах устраиваются повальные обыски, отмечает Тымчук.