Сытник заявляет об отсутствии конфликта с Холодницким и надеется на продолжение сотрудничества

Директор НАБУ подчеркивает, что настроен на сотрудничество с САП, чтобы расследуемые дела доводились до логического завершения.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет об отсутствии конфликта с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким и выражает надежду на продолжение сотрудничества между антикоррупционными ведомствами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Бюро сказал журналистам.

"У меня нет ощущения, что есть конфликт, потому что можно назвать конфликтом любые подозрения, которые объявляются фигурантам по тем делам, которые мы расследуем", - заявил Сытник.

Он отметил, что выполнение работниками Бюро своей работы в отношении кого-либо, в том числе прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не является конфиктом.

"Если у нас информация, что есть неправомерные действия кого-либо, мы предпринимаем предусмотренные законом меры, и фиксируем правонарушения", - добавил он.

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"Можно ли это назвать личным конфликтом, видимо, все же нет, потому что это просто выполнение - и не директором антикоррупционного бюро - а это выполнение работы детективами НАБУ, следователями ГПУ и прокурорами ГПУ", - заявил Сытник.

Таким образом он объяснил, что 20 сентября, около офиса САП детективы Бюро проводили санкционированные прокурорами ГПУ следственные действия.

Также Сытника попросили рассказать, как он видит свое дальнейшее взаимодействие с руководителем САП Назаром Холодницким и возможно ли вообще продуктивное сотрудничество между НАБУ и САП.

"Сотрудничество продолжается. К сожалению, скажу откровенно, что мы после дела "рюкзаков" ждем каждый день, что какое-то новое такое дело (будет) закрыто, или слито или какое-то соглашение подписано, и дело фактически будет (приостановлено - УНИАН) ... Но в целом работа идет, и сейчас дела передаются в суд ", - сказал Сытник.

Он напомнил, что решение о задержании или аресте лица, объявлении лица в розыск принимается детективом по согласованию с прокурором.

"Сотрудничество это есть и надеюсь, что оно будет продолжаться. Мы со своей стороны настроены на это сотрудничество. Мы все делаем для того, чтобы эти дела двигались вперед", - заявил руководитель НАБУ.