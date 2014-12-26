Верховная Рада решила работать два выходных подряд

Завтра, 27 декабря, в 16.00 состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ. Детали повестки дня не уточняются.

Как сообщал УНИАН, вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроед сообщила, что завтра, предварительно в 16.00, может состояться заседание парламента.

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Об этом она сказала в комментарии УНИАН.

Депутат пояснила, что заседание в воскресенье, 28 декабря, также состоится, а завтрашнее предлагается провести для того, чтобы как можно быстрее продолжить работу над правительственными законопроектами, кодексами и бюджетом.

В частности, завтра во втором чтении хотят рассмотреть те законопроекты, которые 25 декабря ВР приняла в первом чтении.

Вскоре стало известно об отмене решения Верховной Рады проводить заседание в субботу.