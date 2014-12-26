Рада передумала собираться в субботу

Завтра, 27 декабря, в 16.00 не состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

Детали отмены решения не уточняются.

На сайте Верховной Рады Украины появилось распоряжение председателя ВР Владимира Гройсмана о завтрашнем заседании, но через некоторое время оно исчезло.

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Как сообщает УНИАН, в распоряжении говорилось о рассмотрении завтра проект закона о внесении изменения в статью 46 Закона Украины "О прокуратуре" (относительно условий для привлечения специалистов) (регистрационный номер 1605). Кроме того речь шла о рассмотрении во втором чтении проекта Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законы Украины (относительно налоговой реформы) (№1578), проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования налогового контроля за трансфертным ценообразованием (№1578) и ряда правительственных законопроектов, которые рассматривались в четверг в первом чтении и связанные с принятием бюджета на 2015 год.