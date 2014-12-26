Завтра может состояться заседание Рады - Сыроид
По словам нардепа, завтрашнее заседание предлагается провести для того, чтобы как можно скорее продолжить работу над правительственными законопроектами, кодексами и бюджетом.
Вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид сообщила, что завтра, предварительно в 16.00, может состояться заседание парламента.
Об этом она сказала в комментарии УНИАН.
Депутат объяснила, что заседание в воскресенье, 28 декабря, также состоится, а завтрашнее предлагается провести для того, чтобы как можно скорее продолжить работу над правительственными законопроектами, кодексами и бюджетом.
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В частности, завтра во втором чтении хотят рассмотреть те законопроекты, которые 25 декабря ВР приняла в первом чтении.
Сыроид прибавила, что пока нет согласованной позиции всех фракций на счет завтрашнего заседания.
Она также прибавила, что об окончательном решении будет сообщено на сайте парламента.