Завтра может состояться заседание Рады - Сыроид

18:43, 26 декабря 2014
Политика
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По словам нардепа, завтрашнее заседание предлагается провести для того, чтобы как можно скорее продолжить работу над правительственными законопроектами, кодексами и бюджетом.

Фото УНИАН

Вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид сообщила, что завтра, предварительно в 16.00, может состояться заседание парламента.

Об этом она сказала в комментарии УНИАН.

Депутат объяснила, что заседание в воскресенье, 28 декабря, также состоится, а завтрашнее предлагается провести для того, чтобы как можно скорее продолжить работу над правительственными законопроектами, кодексами и бюджетом.

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В частности, завтра во втором чтении хотят рассмотреть те законопроекты, которые 25 декабря ВР приняла в первом чтении.

Сыроид прибавила, что пока нет согласованной позиции всех фракций на счет завтрашнего заседания.

Она также прибавила, что об окончательном решении будет сообщено на сайте парламента.

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