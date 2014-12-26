Сенцов назвал расследование по его делу "спиритическим сеансом в палате для душевно больных"

Об этом сообщает собственный корреспондент УНИАН в РФ.

"Это не расследование, это какой-то спиритический сеанс в палате для душевно больных, не могут нормальные люди приходить к разным выводам каждый раз", - сказал он.

"Афанасьев четыре раза менял свои показания по ходу следствия, но это ему не помогло, ему дали 7 лет. Так что комментировать действия следствия не имеет смысла, это, как биться головой об стену, это бесполезно. Я могу вас только поздравить с Новым годом и пожелать, чтобы следующий год был последним годом правления вашего лживого режима", - сказал Сенцов и добавил: «Слава Украине!».

Читайте такжеМосковский суд продлил срок содержания под стражей режиссера СенцоваОн подчеркнул, что по версии следствия, главными доказательствами его вины является наличия у него двух пластиковых бутылок с солью и металлической стружкой.

"А также пистолет ПМ, на котором обнаружены мои следы ДНК, хотя я неоднократно заявлял, что меня во время пыток били этим пистолетом, засовывали в различные места. Ничего нового я не услышал, все основывается на сочинении Афанасьева, я познакомился уже с четвертым вариантом его повести", - сказал Сенцов.

При этом он подчеркнул, что его задержали на сутки раньше, чем это записано в документах и все это время пытали с целью получить признательные показания.

Он добавил, что ФСБ утверждает, что пыток не было, хотя в выписке СИЗО Симферополя через три недели после задержания на нем были следы побоев.

"После этого Следственный комитет пришел к гениальному выходу, что побои были мне нанесены моими сексуальными партнерами в результате садомазохистский действий", - подчеркнул Сенцов.

Как сообщал УНИАН, украинский режиссер Сенцов, а также активисты Александр Кольченко, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев в мае 2014 года были задержаны в оккупированном Россией Крыму сотрудниками ФСБ по подозрению в подготовке террористических актов.

29 сентября Лефортовский районный суд Москвы вынес постановление о продлении ареста Сенцову на три месяца – до 11 января 2015 года.

В декабре в Генеральной прокуратуре России заявили, что арестованные ФСБ РФ в Крыму активисты Сенцов и Александр Кольченко являются гражданами России, поскольку после аннексии полуострова они не изъявили желания сохранить другое гражданство.

Освободить режиссера неоднократно требовали представители украинского, европейского и российского киносообщества. Однако российские власти продолжают удерживать Сенцова в тюрьме.