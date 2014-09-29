Украинскому режиссеру Сенцову продлили арест до 2015 года
16:41, 29 сентября 2014Политика
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Лефортовский суд Москвы продлил арест украинскому режиссеру Олегу Сенцову до 11 января 2015 г.
Олег Сенцов / facebook/Ekaterina Sergatskova
Эту информацию РБК-Украина подтвердил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.
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Как сообщал УНИАН, украинский кинорежиссер и сценарист Олег Сенцов был задержан в Крыму 11 мая 2014 г. правоохранительными органами РФ. Ему инкриминируется подготовка терактов. 8 августа Московский городской суд отклонил апелляцию на содержание Сенцова под стражей.
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