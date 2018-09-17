За два года Тумгоев ни разу не заявил об участии в добровольческом батальоне на территории Украины – генпрокурор

12 сентября Украина выдала России уроженца Ингушетии Тумгоева, который обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании.

За два года экстрадиционной процедуры уроженец Ингушетии Тимур Тумгоев, который 12 сентября был выдан России, ни разу не заявил о своем участии в добровольческом батальоне на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Его адвокаты или его побратимы не сообщили ни разу за два года о вероятном его участии в каком-либо добровольческом батальоне или ВСУ. До самого завершения двухлетней эпопеи экстрадиции предполагаемого члена террористической организации с территории Украины никаких заявлений об участии в том или ином добровольческом батальоне не поступало... Я считаю, что два года было достаточно для защиты, для коллег и друзей, для самого Тумгоева, чтобы хотя бы один раз ответить на вопрос председательствующего судьи - видит ли он какие-либо причины, препятствующие экстрадиции. Он говорил, что опасается за свою жизнь. Эта причина была отменена решением ЕСПЧ. О другой причине, как, например, участие в добровольческих батальонах, он ни разу на суде не заявил. Поэтому для нас он был одним из людей, которых по уголовной статье разыскивает международная организация», - пояснил генпрокурор.

Луценко также отметил, что в последнее время, по данным министра внутренних дел Арсена Авакова, в Украину заезжают сотни криминальных элементов, которых массово освобождают из российских тюрем с одним условием - ехать в Украину и организовывать здесь банды.

«Поэтому мы считаем правильным экстрадировать их обратно в РФ. Превратить Украину в накопитель криминальных элементов считаю неприемлемым. Держать здесь российских криминальных элементов мы не будем», - подчеркнул генпрокурор.

Он также добавил, что попытка некоторых политиков в контексте этого дела, обвинить ГПУ в сотрудничестве с ФСБ является позорной.

«На самом деле, выдача преступников из Украины в Россию и из России происходит и сейчас. Примерно сто человек ежегодно из страны в страну... Попытка объявить ГПУ органом, который сотрудничает с ФСБ, является позорной. Я полностью отвергаю эти обвинения и призываю людей просто включить логику. Два года экстрадиционной процедуры было достаточно, чтобы установить хоть один момент», - подчеркнул Луценко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября, возле Генпрокуратуры около 200 активистов проводили акцию, протестуя против экстрадиции в РФ добровольца Тумгоева. Участники митинга требовали увольнения генерального прокурора Юрия Луценко и его заместителя Евгения Енина.

По данным полиции, во время акции активисты расписали стены здания ГПУ. Затем агрессивно настроенные участники митинга пытались попасть в помещение, применили газовые баллончики, в результате произошло столкновение с работниками полиции, в котором семеро правоохранителей пострадали.

По данным ГПУ, 12 сентября Украина выдала России уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева, который обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании, структурно входившем в группировку «Исламское государство», и в участии в боевых действиях против правительственных войск Сирийской Арабской Республики.

В ГПУ отметили, что экстрадиция состоялась с соблюдением требований украинского законодательства и международных договоров.