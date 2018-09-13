Украина экстрадировала уроженца Ингушетии по запросу РФ

Представитель Генеральной прокуратуры Украины заявил, что за все время рассмотрения запроса о выдаче Тимура Тумгоева информация о его участии в антитеррористической операции не поступала.

Украина выдала России гражданина Российской Федерации Тимура Тумгоева с соблюдением требований действующего национального законодательства и международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено парламентом и которые регулируют отношения по вопросам экстрадиции между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко написал на своей странице в Facebook.

По его данным, фактической передачи лица, которая состоялась 12 сентября, предшествовал ряд этапов. В частности, сначала Россия направила запрос о выдаче Тумгоева для привлечения его к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208, ст. 205.3 и ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и участие в террористической организации).

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"Российскими правоохранительными органами Тумгоев Т.Х. обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании, которое структурно входило в группировку «Исламское государство» и принимало участие в боевых действиях против правительственных войск Сирийской Арабской Республики. При этом Тумгоев Т.Х. не скрывал своего участия в этой террористической организации", - пояснил Лысенко.

Представитель ГПУ заверил, что после проведения органами прокуратуры Украины в полном объеме экстрадиционной проверки "ни одного обстоятельства, которое бы делало невозможным выдачу лица, установлено не было". После этого 13 октября 2016 года Генпрокуратура решила выдать РФ уроженца Ингушетии. При этом ему было предоставлено право на судебное обжалование решения о выдаче.

"В удовлетворении жалобы на указанное решение Генеральной прокуратуры Украины о выдаче было отказано судами первой и апелляционной инстанций. То есть, постановление Генеральной прокуратуры Украины о выдаче вступило в силу", - сказал Лысенко.

Он отметил, что Тумгоев также воспользовался правом на обращение за защитой на территории Украины – дважды, в 2016 и 2017 годах обращался в Государственную миграционную службу Украины с заявлением о получении статуса беженца.

"По результатам рассмотрения первого заявления Тумгоеву Т.Х. было отказано в его принятии. После рассмотрения указанного решения органов миграционной службы Украины административными судами первой и апелляционной инстанций оно признано законным. По результатам рассмотрения второго заявления было отказано в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем. Указанное решение также было рассмотрено административными судами и оставлено в силе", - написал он.

"То есть, лицо в полной мере воспользовалось правом для обращения за защитой на территории Украины, однако оснований для предоставления статуса беженца не установлено", - сказал Лысенко.

Вместе с тем, Лысенко подчеркнул, что Европейский суд по правам человека рассматривал обращение Тумгоева о принятии мер по приостановке процедуры экстрадиции в РФ, а 17 ноября 2016 года ЕСПЧ решил приостановить рассмотрение дела заявителя в порядке статьи 39 Регламента суда (остановка экстрадиции) до момента получения информации от правительства Украины и заявителя.

"Генеральной прокуратурой Украины были предоставлены все запрашиваемые документы, после изучения которых Европейский суд отменил действие всех ограничительных мер. То есть, и Европейским судом не было установлено препятствий для рассмотрения Украиной запроса о выдаче указанного лица", - заявил Лысенко.

По его словам, указанное свидетельствует о "соблюдении прав иностранного гражданина на территории Украины, отсутствие нарушений в действиях компетентных органов Украины при его выдаче".

При этом представитель ведомства отметил, что за все время рассмотрения ГПУ запроса о выдаче Тумгоева в течение более чем 2 лет каких-либо данных о его участии в антитеррористической операции или желании участвовать в АТО не поступало, а также ни разу об этом не заявила сторона защиты.

"Несмотря на действия Российской Федерации на территории Украины, которые были осуждены большинством государств мира, Украина продолжает занимать позицию цивилизованного правового государства, соблюдает правила на мировой арене, в том числе об экстрадиции правонарушителей", - отметил Лысенко.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что по решению Генпрокуратуры Украина 12 сентября выдала РФ уроженца Ингушетии Тумгоева.

Сообщалось, что Россия обвиняет Тумгоева в участии в боевых действиях на территории Сирии.

Его задержали пограничники в июне 2016 года в аэропорту Харькова. Также, по данным СМИ, в Харькове Тумгоев якобы заявил о желании воевать добровольцем в одном из украинских добровольческих батальонов. В 2016 году Тумгоев попросил в Украине политического убежища.

Также сообщалось, что экстрадированный Тумгоев якобы был бойцом добровольческого батальона им. Шейха Мансура.

Отмечалось, что на момент экстрадиции Тумгоева в РФ якобы действовало решение Комитета ООН по правам человека о приостановке этой процедуры на период рассмотрения его жалобы о нарушении статьи 7 Международного пакта о гражданских и политических правах, которая закрепляет право не подвергаться пыткам и жестокому обращению.