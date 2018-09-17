Алексей Савченко: В ближайшее время на Николаевщине будет открыт первый в Украине центр для поддержки и обучения специалистов по инклюзивному образованию

Председатель Николаевской областной государственной администрации также отметил, что для создания инклюзивной среды Программой развития образования Николаевской области на 2017-2021 годы выделено 7 млн гривень.

Николаевская область стоит в авангарде по реализации концепции инклюзивного воспитания и уже в ближайшее время на Николаевщине будет открыт первый и единственный в Украине центр для поддержки и обучения специалистов по инклюзивному образованию. К нашему инновационному проекту уже изъявили желание присоединиться не менее пяти областей.

Об этом заявил председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко.

«В рамках работы« Инновационного кластера «Региональный инновационный HUB» на Николаевщине вместе с его первым участником, по инициативе Николаевской облгосадминистрации будет открыт уникальный, и пока единственный в Украине центр для поддержки и обучения педагогов по инклюзивному образованию. Николаевщина поддерживает позицию жены Президента Марины Порошенко и приобщается к реформированию инклюзивного образования», - отмечает Алексей Савченко.

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Центр станет универсальной платформой, где педагоги в оперативном режиме смогут обмениваться опытом, учиться работать с интерактивным оборудованием и осваивать новые методики работы с детьми. К работе планируется привлечение ученых и психологов, которые вместе с педагогами будут составлять индивидуальные программы для детей, которые сразу же будут воплощаться на практике. Кроме того, центр оборудуют тренажерами и развивающей техникой по аналогии с ИРЦ.

«Центр еще только готовится к открытию, но предварительно проект уже заинтересовал коллег из 5 областей, которые уже сейчас готовы перенимать тот опыт, который имеет Николаевщина. Важно, что на базе центра все будет в режиме онлайн, не надо ждать месяцами и годами пока информация будет проанализирована. Все будет здесь и сейчас. Самые эффективные методики, новейшее оборудование - это все для единой цели, чтобы дети имели возможность стать социально активными и в полной мере участвовать в жизни области, страны», - добавляет Алексей Савченко.

Председатель Николаевской областной государственной администрации также отметил, что для создания инклюзивной среды Программой развития образования Николаевской области на 2017-2021 годы выделено 7 млн гривень. В области уже оборудовано 18 ИРЦ (инклюзивного-ресурсных центров), 4 библиотеки и 4 ресурсных комнаты в местных школах. Кроме того, сейчас департамент образования и науки ОГА закупает спецтранспорт для обеспечения обучения детей с особыми образовательными потребностями.