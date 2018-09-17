Состав ЦИК должен быть обновлен 20 сентября - Парубий

Спикер отметил, что фракции ВР до конца сегодняшнего дня должны сформировать позиции относительно обновления состава Центризбиркома.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что парламентские фракции до конца дня должны сформировать свои позиции по вопросу об обновлении состава Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

"Я убежден, что в четверг мы должны обновить состав Центральной избирательной комиссии. Я провел соответствующее совещание. Мы обменялись мнениями и договорились, чтобы все фракции парламента до конца дня на своих фракциях проговорят этот вопрос, чтобы до окончательного и окончательного формирования повестки дня сессии дали позиции всех фракций, и мы видели, с чем мы входим в эту неделю по вопросу ЦИК", - отметил спикер.

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Парубий подчеркнул, что состав ЦИК должен быть обновлен как можно скорее, и он сделает все, чтобы это произошло 20 сентября.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко 5 февраля внес в парламент представление о назначении на должности членов ЦИК 14 кандидатур. Однако народные депутаты не смогли договориться о голосовании за назначение новых членов ЦИК.

7-летний срок полномочий 13 из 15 членов Центризбиркома давно истек. В соответствии с пунктом 21 ч. 1 ст. 85 Конституции, Верховная Рада по представлению президента назначает и освобождает членов ЦИК. Поэтому из 14 кандидатур на должности членов ЦИК парламент должен избрать 13.

5 июля парламент отказался рассматривать решение об обновлении состава ЦИК, поскольку ряд фракций заявили, что их кандидатуры не учтены или большинство кандидатов в ЦИК находятся под влиянием Администрации президента.

В свою очередь первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия, представитель "Народного фронта" Леонид Емец отметил, что, согласно рекомендациям ПАСЕ, в составе Центризбиркома должны быть представлены кандидаты от всех парламентских фракций, и голосование за соответствующее представление в предложенном сейчас виде будет "серьезным ударом по дипломатическим позициям Украины". (В представлении президента относительно кандидатов на должности членов ЦИК нет кандидатуры от фракции "Оппозиционный блок".)

11 сентября Парубий заявил, что парламент 20 сентября рассмотрит вопрос об обновлении состава ЦИК.