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Выборы должны пройти с новой ЦИК и новым Избирательным кодексом - Бурбак

13:07, 03 сентября 2018
Политика
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Бурбак подчеркнул необходимость принять новый Избирательный кодекс / УНИАН

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время Согласительного совета.

"Проведение выборов со старым составом ЦИК автоматически означает их нелегитимность - это сорванные выборы, это удар по стране. Поэтому голосуем, выбираем согласно рекомендациям наших западных партнеров и отправляем новую ЦИК работать", - сказал Бурбак.

Он также добавил, что ЦИК своим решением неправомерно остановила назначения первых и дополнительных выборов в 98 объединенных территориальных общинах.

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"И это уже не впервые по абсолютно надуманным причинам ЦИК тормозит одну из самых успешных реформ – реформу децентрализации. "Народный фронт" требует от действующего состава ЦИК прекратить откровенный саботаж и отведенное время до избрания нового состава ЦИК хотя бы не вредить стране", - сказал Бурбак.

Он также отметил необходимость принять новый Избирательный кодекс.

"Документ сложный, объемный, требует много работы. Среди авторов - депутаты нашей фракции и спикер парламента. Что предлагает кодекс? Колоссальную реформу избирательной системы, которая приведет к формированию новой ответственной политической элиты в обществе. Мы уверены, что это ключ к построению новой страны с привлечением к руководству государством креативных, энергичных, современных, образованных молодых людей", - подчеркнул руководитель фракции.

"Третье. Бюджет-2019. Фракция "Народного фронта" не позволит сделать бюджет заложником чьих-либо избирательных кампаний, использование принятия бюджета для популистских, бессодержательных, не подкрепленных финансовыми возможностями обещаний. Бюджет должен быть принят. Военные, учителя, медики, государственные служащие – получать зарплаты. Армия становиться еще сильнее. Обязательно в бюджете должны быть предусмотрены средства на проведение выборов", - сказал он.

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Теги: #Максим Бурбак#вибори