Балога объяснил ситуацию с Черновецким

Указ об отстранении Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от выполнения полномочий председателя Киевской городской государственной администрации имеет целью выяснить все спорные моменты в деятельности мэра Киева.

Так прокомментировал Указ Президента глава его Секретариата Виктор БАЛОГА.

По его словам, на протяжении 15 дней должно быть проведено служебное расследование по обстоятельствам, изложенным в представлении Кабинета министров в качестве основания для увольнения председателя КГГА. Среди них - невыполнение служебных обязанностей, нарушение Конституции и законодательства. Образована специальная комиссия для проведения служебного расследования во главе с вице-премьер-министром Иваном ВАСЮНИКОМ. В ее состав вошли члены правительства, народные депутаты из фракций коалиции и оппозиции (Партии регионов, БЮТ, блока «Наша Украина - Народная самооборона» и Блока Владимира Литвина), представители правоохранительных органов, Секретариата Президента, местной власти.

Как подчеркнул В.БАЛОГА, цель президентского указа - перевести все споры вокруг деятельности председателя КГГА из политической в правовую плоскость, снять излишнее напряжение в этом вопросе. «Состав образованной комиссии, политическое представительство дадут возможность объективно изучить все аспекты деятельности столичного градоначальника, в первую очередь, выяснить обоснованность инкриминируемых ему нарушений. Фамилия Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО давно вызывает резонанс, причем как с негативным, так и позитивным знаками. Комиссия должна установить меру правды в обвинениях в его адрес, которые, по мнению правительства, являются достаточным основанием для освобождения от должности. Выводы комиссии будет тяжело поставить под сомнение, именно с учетом ее состава, в котором соблюден баланс между профессиональностью и политическими мотивами», - считает руководитель Секретариата Президента.