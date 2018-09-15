Луценко прокомментировал ситуацию с избиением судьи, который ведет дело об убийствах на Майдане

Генпрокурор Юрий Луценко выступил за усиление защиты судей.

Генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал ситуацию с избиением судьи Святошинского районного суда Киева Сергея Дячука, который рассматривает дело против 5 экс-«беркутовцев» по обвинению в массовых расстрелах активистов Революции достоинства.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор сказал в комментарии журналистам в Киеве.

Он отметил, что ситуация с избиением Дячука "не должна повлиять на ход следствия".

По словам Луценко, дело об убийствах людей на Майдане является одним из самых резонансных в истории Украины.

"И я надеюсь, что судья выполнит свой профессиональный, гражданский долг", - отметил Луценко.

По словам генпрокурора, хотя вопросы защиты судей не входят в его компетенцию, но он считает, что эта защита "должна быть усилена". "И для этого я в понедельник буду разговаривать с соответствующими должностными лицами", - сообщил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба Совета судей Украины сообщила, что вечером 14 сентября в Киеве возле собственного дома было совершено нападение на судью Святошинского райсуда Дячука, который ведет дело об убийствах людей на Майдане.

В пресс-службе отметили, что Дячук связывает нападение со своей профессиональной деятельностью, «о чем свидетельствуют угрозы расправиться с судьей и высказывания, повторяющие риторику людей, которые недовольны принимаемыми судьями решениями, и призывают к расправе над судьями».

Сегодня, 15 сентября, в полиции заявили о задержании мужчины, который избил Дячука. Согласно данным правоохранителей, между мужчинами на улице Симиренко возник словесный конфликт. В результате охранник автостоянки металлической палкой избил судью, его госпитализировали в больницу. По данному факту начато уголовное производство.