Полиция задержала нападавшего на судью, который ведет дело об убийствах на Майдане
Полиция задержала мужчину, который накануне причинил телесные повреждения судье Святошинского районного суда Киева Сергею Дячуку.
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Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
Потерпевший рассказал, что заметил, как возле автостоянки охранник парковки жег мусор, и сделал мужчине замечание. Тогда тот схватил металлическую палку и стал наносить ему удары по рукам и голове. Свидетели конфликта вызвали пострадавшему "скорую".
Нападавшим оказался киевлянин, 1964 года рождения, его задержали.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
Как сообщал УНИАН, 14 сентября, в Киеве возле собственного дома было совершено нападение на судью Святошинского районного суда города Киева Сергея Дьячука, который в частности слушает дело о расстреле 48 митингующих на улице Институтской 20 февраля 2014 года во время Революции Достоинства.