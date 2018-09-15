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Полиция задержала нападавшего на судью, который ведет дело об убийствах на Майдане

11:58, 15 сентября 2018
Общество
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Полиция нашла и задержала нападавшего на судью / фото Источник

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Потерпевший рассказал, что заметил, как возле автостоянки охранник парковки жег мусор, и сделал мужчине замечание. Тогда тот схватил металлическую палку и стал наносить ему удары по рукам и голове. Свидетели конфликта вызвали пострадавшему "скорую".

Нападавшим оказался киевлянин, 1964 года рождения, его задержали.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября, в Киеве возле собственного дома было совершено нападение на судью Святошинского районного суда города Киева Сергея Дьячука, который в частности слушает дело о расстреле 48 митингующих на улице Институтской 20 февраля 2014 года во время Революции Достоинства.

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Теги: #расследование преступлений против Евромайдана#нападение в Киеве