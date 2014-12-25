1+1 продолжит расследование по делу Гонгадзе, не поддаваясь на манипуляции Пинчука - заявление канала

К сожалению, господин Пинчук не ответил по существу ни на одно из обвинений в его и адрес его тестя Л.Д. Кучмы, которые прозвучали в прямом эфире "Права на власть" из уст политиков, журналистов и общественных деятелей по поводу причастности к убийству Георгия Гонгадзе, избиения Алексея Подольского и Александра Ельяшкевича, давления на других политиков и независимые СМИ, незаконных схем обогащения, требований открыть суд над Пукачем и тому подобное. Зато, как известный медиа магнат, Пинчук заметил изменения в сетке вещания 1+1.

Сообщаем, - да, изменения произошли, один раз. Учитывая резонанс, который вызвал проект "Право на власть" мы поставили один дополнительный показ. Если это все, что мог ответить Пинчук после такого проекта, нам жаль, что в нем он увидел только мнимые проблемы относительно своих бизнес интересов.



Читайте такжеКузьмин: на пленках Мельниченко есть все необходимое суду по делу ГонгадзеПо нашему мнению, господин Пинчук переоценивает значимость собственных бизнес интересов для зрителей канала 1+1 и пытается манипулировать фактами ради собственной пользы. Также хотим заверить господина Пинчука, что мы не будем учитывать его попытку манипулировать фактами, и наши журналисты продолжат расследование по делу Гонгадзе. Ведь мы уверены, что наказание виновных по этому делу является обязательным для демократического выбора Украины.