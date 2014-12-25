У Яценюка советуют несогласным с бюджетом-2015 отозвать министров

Об этом он заявил в зале заседаний Верховной Рады в четверг, 25 декабря.

Сергей Пашинский напомнил, что фракции-члены парламентской коалиции вместе формировали состав Кабинета Министров.

«Если у вас такое категорическое неприятие законопроекта, то фракции, которые выдвигали своих кандидатов на посты министра образования, министра социальной политики, министра финансов, должны отозвать своих министров, а потом уже возвращать этот законопроект», - призвал Сергей Пашинский.