У Яценюка советуют несогласным с бюджетом-2015 отозвать министров
14:09, 25 декабря 2014Политика
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Депутат Верховной Рады, заместитель председателя фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский призвал парламентские фракции, которые являются членами правящей коалиции и не воспринимают проект бюджета на 2015 год, отозвать своих министров из состава Правительства.
Сергей Пашинский / Фото УНИАН
Об этом он заявил в зале заседаний Верховной Рады в четверг, 25 декабря.
Сергей Пашинский напомнил, что фракции-члены парламентской коалиции вместе формировали состав Кабинета Министров.
«Если у вас такое категорическое неприятие законопроекта, то фракции, которые выдвигали своих кандидатов на посты министра образования, министра социальной политики, министра финансов, должны отозвать своих министров, а потом уже возвращать этот законопроект», - призвал Сергей Пашинский.
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