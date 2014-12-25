Переговорщики от "ДНР" и "ЛНР" не подтверждают планы о встрече 26 декабря

Об этом говорится в совместном заявлении "ДНР" и "ЛНР", передают Новости Донбасса. В заявлении отмечается, что по словам так называемого "уполномоченного представителя" на переговорах от "ЛНР" Владислава Дейнего, встреча 24 декабря проходила сложно и носила подготовительный характер.

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Также он подчеркнул, что дата следующей встречи еще не определена.

Так называемый "полномочный представитель" "ДНР" Денис Пушилин по итогам заседания контактной группы также отметил, что встреча в Минске носила подготовительный характер и проходила тяжело.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря президент Петр Порошенко сообщил о достижении договоренностей о заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 24 и 26 декабря в Минске.