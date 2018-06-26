"Проклятые" должности: опрос показал, кого украинцы винят во всех проблемах в государстве

Социологическое исследование показало, что в сложной ситуации в государстве большинство украинцев обвиняют Януковича, Порошенко, Азарова и Гройсмана.

В сложной ситуации в государстве большинство украинцев обвиняют бывшего президента Виктора Януковича, нынешнего главу государства Петра Порошенко, экс-премьер-министра Николая Азарова и действующего премьера Владимира Гройсмана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обнародованные на пресс-конференции в Киеве результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 14-24 июня 2018 года.

"Две трети опрошенных однозначно возлагают вину за сложную ситуацию, сложившуюся сегодня в Украине, на экс-президента Украины Виктора Януковича. О Петре Порошенко такого мнения 53%, экс-премьер-министре Украины Николае Азарове - 51%, действующем главе правительства - Владимире Гройсмане - 40%. Россию однозначно считают виновной в ситуации в Украине 52% опрошенных, США - 21%", - говорится в пресс-релизе по результатам опроса.

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По данным социологов, в региональном разрезе степень вины Януковича, Азарова и России относительно больше оценивают в западных регионах, Порошенко и США - в восточных.

В то же время, согласно данным опроса, 9% респондентов однозначно считают украинский народ виновным в целом за ситуацию, не видят никакой вины украинского народа - 24%.

Вместе с тем, опрос показал, что война на востоке Украины остается важнейшей государственной проблемой в глазах граждан (78%).

"О взяточничестве и коррупции, как общегосударственной проблеме, говорят 55% респондентов, безработице - 29%. Низкий уровень зарплат и пенсий, недостаточный уровень социальной защиты, социальное расслоение, повышение цен на основные товары, как проблемы на уровне страны, волнуют от 16% до 18% опрошенных", - говорится в пресс-релизе.

Как показал опрос, больше всего украинцев беспокоят личные проблемы социально-экономического характера.

"Повышение цен и тарифов, а также низкий уровень зарплат и пенсий лично волнуют больше половины респондентов. Вопрос войны на востоке, низкий уровень медицинских услуг, отсутствие работы являются личными проблемами для каждого пятого. Недостаточный уровень социальной защиты, взяточничество и коррупция во власти считают проблемами 15-16% опрошенных, социальное расслоение - 10%. Другие вопросы лично волнуют не более 10%", - говорится в пресс-релизе.

В то же время, согласно результатам опроса, лишь 8% респондентов заявляют об улучшении экономического положения их семей за последние полгода, 60% указали на ухудшение положения, еще 30% сообщили об отсутствии изменений.

Кроме того, по данным опроса, наиболее критично украинцы оценивают борьбу с коррупцией и медицинскую реформу.

"Недовольные борьбой со взяточничеством почти 80% респондентов, довольны - 5%, медицинской реформой - 75% и 10% соответственно. Реформой полиции недовольны - 61%, довольны - 21%, судебной реформой недовольны 56%, довольны - 5%, реформой образования - 50% и 13% соответственно, децентрализацией - 36% и 27%", - говорится в пресс-релизе.

Социологическая группа «Рейтинг» 14-24 июня 2018 года методом личного формализованного интервью (face-to-face) опросила 2,5 тыс. респондентов. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2%.

Как сообщал УНИАН, ранее социологическое исследование КМИС показало, что 83,7% украинцев недовольны направлением, в котором движется страна, довольны – 11,2%.