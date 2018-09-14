В НАБУ объяснили, в чем подозревают замглавы СБУ Демчину (инфографика)

В Бюро проанализировали официальный доход Демчины и его семьи и выявили несоответствие с расходами на покупку активов.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины подготовили сообщение о подозрении первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Павлу Демчине в совершении уголовного правонарушения по ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) УК Украины за несоответствия официального дохода подозреваемого и его семьи с расходами на покупку активов.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Так, следствие установило, что с 26 апреля 2015 года по 31 декабря 2016 года чиновник получил в совместную собственность активы и произвел расходы в размере не менее 6,4 млн грн. Речь идет о новом автомобиле Land Rover Range Rover Sport, MERCEDES-BENZ V250, земельных участках в пригороде Киева (0,1011 га и 0,1072 га соответственно), а также квартире возле указанных земельных участков.

При этом, отмечается, что официальный доход первого заместителя руководителя СБУ и членов его семьи в период с 25 апреля 2015 года по 31 декабря 2016 года составил 2,6 млн грн, в том числе с учетом продажи предварительно приобретенного автомобиля JEEP GRAND CHEROKKE 4WD.

"Следовательно, по версии следствия, высокопоставленный чиновник СБУ в период с 26.04.2015 по 31.12.2016, не имея предварительно полученных доходов, позволяющих ему в дальнейшем сэкономить денежные средства для приобретения активов в значительном размере, приобрел и обеспечил регистрацию на членов своей семьи активов на общую сумму не менее 3,76 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами", - пояснили в НАБУ.

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Сообщается, что в ходе расследования детективы также проанализировали доходы и расходы чиновника СБУ за все время его трудовой деятельности, чтобы определить, имел ли он и члены его семьи возможности накопить сбережения для приобретения активов в дальнейшем.

Следствие установило, что Демчина (он с 1994 года и до сих пор проходит службу в СБУ) с 01 января 1999 года по 25 апреля 2015 года получил вместе с лицом, с которым имеет совместный с 2011 года быт, совокупный доход около 2,8 млн грн. Зато расходы в этот же период составляли не менее 4,83 млн грн, из которых 4,1 млн грн потрачено на приобретение движимого имущества. Речь идет, в частности, о новых автомобилях Toyota Venza, Toyota Siena, Porche Cayenne, TOYOTA HIGHLANDER, JEEP GRAND CHEROKKE 4WD, Volkswagen Multivan и MAZDA CX-5 2,2 L Diesel 6AT, 4 WD.

"Следовательно, по состоянию на 26.04.2015 ни у указанного высокопоставленного чиновника СБУ, ни у лица, с которым они проживали одной семьей с совместимыми малолетними детьми, не было официальных доходов, позволяющих им сэкономить денежные средства для дальнейшего приобретения активов в значительном размере", - отметили в Нацбюро.

Вместе с тем, в НАБУ подтвердили, что указанные факты изложили в текст о подозрении Павлу Демчине 7 сентября 2018 года и направили на согласование прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Павел Демчина направил в Генеральную прокуратуру заявление о совершении уголовных преступлений сотрудником Национального антикоррупционного бюро, который составил ему подозрение в незаконном обогащении и направил на согласование в САП.

В СБУ заявили, что имущество, в незаконном обогащении которого подозревают Демчину, не принадлежит высокопоставленному должностному лицу СБУ, о чем указывается в решении одного из судов Ривненской области.

Также первый заместитель председателя СБУ Демчина стал фигурантом скандала о несоответствии задекларированного им имущества и доходов условиям реальной жизни в начале марта 2017 года.

Некоторые СМИ информировали, что, согласно декларации за 2015 год, Демчина проживает в ведомственном общежитии СБУ, не имеет собственного жилья, автомобиля или сбережений. При этом его гражданская жена, которая является матерью его троих детей, является владелицей элитных автомобилей и живет в роскошном загородном имении.

10 марта 2017 года в НАБУ сообщили, что Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство «по факту незаконного обогащения первого заместителя председателя Службы безопасности Украины (ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины)». Основанием для этого стали материалы журналистских расследований.

В мае 2017 года председатель СБУ Василий Грицак заявил, что, согласно законодательству, декларации сотрудников спецслужбы запрещено обнародовать.