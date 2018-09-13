НАБУ составило подозрение заместителю главы СБУ Демчине: тот заявил о своей невиновности

В 2017 году Демчин просил инициировать в отношении него расследование, чтобы доказать, что материал журналистов о его незаконном обогащении не соответствует действительности.

Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Павел Демчина заявил, что детектив Национального антикоррупционного бюро составил в отношении него сообщение о подозрении в незаконном обогащении. Демчина же заявил о своей невиновности и попросил генпрокурора провести расследование действий детектива НАБУ.

Об этом говорится в заявлении Демчины к генеральному прокурору Юрию Луценко и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницькому, пишет Громадське.

В 2017 году Демчина просил инициировать в отношении него расследование, чтобы доказать, что материал журналистов о его незаконном обогащении не соответствует действительности. После истечения 18-летнего срока расследования этого дела первый заместитель главы СБУ заявил, что дело против него должно было бы быть закрыто, однако 7 сентября НАБУ составило в отношении него подозрение в незаконном обогащении — санкция статьи предусматривает 5-10 лет лишения свободы.

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Демчина обвинил детектива НАБУ во внесении заведомо недостоверных данных для составления подозрения.

«Как мне стало известно от моих адвокатов, текст подозрения основывается исключительно на внесенных в него заведомо недостоверных данных относительно моего совместного проживания с гражданкой Е.В. с 2010 до 2016 года и выдумок детективов относительно возможного наличия у меня с ней общего имущества», — говорится в обращении Демчины.

Он заявил, что не имеет отношений с указанной гражданкой с марта 2012 года, и детектив об этом знал.

Кроме того, по словам Демчины, детективы НАБУ за 18 месяцев следствия не допросили его соседей по месту жительства, «ведь получение их показаний опровергают обвинения».

Демчина заявил Луценко, что в действиях старшего детектива НАБУ Яндюка, который составлял ему подозрение, есть признаки таких нарушений как: служебный подлог, вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа и привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Заместитель председателя СБУ просит прокуратуру зарегистрировать по этому факту дело и провести расследование.

Дело против Демчины возбудили после журналистского расследования «Демчина из другой жизни»: тайные состояния скандального заместителя председателя СБУ».

После выхода программы «Слідство-инфо» Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство относительно Демчины за возможное незаконное обогащение Демчины, расследование которого взяла на себя НАБУ.

В материале «Слідства.Інфо» говорится, в частности, о том, что несмотря на небольшие официальные доходы Павла Демчины, его гражданская жена является владелицей элитных автомобилей: Range Rover 2016 года стоимостью около 100 тысяч долларов, Mercedes-Benz 2016 года, цена которого также тянет не меньше, чем на 100 тысяч долларов, Mazda 2014 года и скромнее Peugeot 2012 года выпуска, и живет в роскошном загородном поместье.

14 ноября 2017 года заместитель председателя СБУ подал в суд на Громадське и другие СМИ.

25 августа 2017 года Порошенко присвоил звание генерал-лейтенанта Павлу Демчине.

31 мая 2018 года вышло расследование журналистов программы «Схемы» «Часовой коррупции в СБУ». В нем говорилось о том, что Демчина, «находясь под следствием, пошел на повышение и обзавелся новым элитным имуществом».

В рамках расследования журналисты «Схем» также обнаружили, что родственники Павла Демчины, проживающие на Ровенщине, заселились в элитные дома, стоимость которых несоизмерима с их доходами. Сам чиновник отрицает свою причастность к возведению двух имений.

Кроме того, журналисты установили, что в 2018 году чиновник приобрел внедорожник Range Rover стоимостью почти всю свою годовую зарплату, а в комментарии «Схемам» утверждал, что у него была «задекларирована достаточная сумма для того, чтобы купить этот автомобиль».

19 июля 2018-го стало известно, что заместитель главы СБУ Демчина судится против журналистов программы «Схемы» за их расследование.