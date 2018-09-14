Известный политолог напомнил о краже "киотских денег" на миллиарды гривень

Если Украина не сможет обеспечить контроль над «киотскими деньгами», то и в последующем они «будут уходить в «Неверленд», как это было при Януковиче, отметил политолог.

Известный политолог Вадим Карасев считает, что тему использования денег в рамках Киотского протокола в Украине незаслуженно забыли.

После грандиозных афер соратников Януковича с «киотскими деньгами» так и не был создан орган, который бы занимался контролем проведения тендеров, организованных в рамках международного сотрудничества. Отсутствует в Украине и эффективный мониторинг реализации проектов, осуществляемых за счет средств иностранных государств.

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"В 2012 году, не без участия «семьи» Януковича, 4 миллиарда 700 миллионов гривень бесследно растворились в Государственном бюджете", - написал на своей странице в Facebook Вадим Карасев.

Остальные деньги, которые поступили в Украину в виде товарно-материальных ценностей, также были разворованы.

"В рамках Киотского протокола Япония передала Украине 1568 автомобилей Toyota Prius с гибридными двигателями. А вот «узаконить» удалось только четверть машин. Остальные были разворованы во времена президентства Виктора Януковича", - добавил Карасев.

По мнению политолога, если Украина не сможет обеспечить контроль над «киотскими деньгами», то и в последующем они «будут уходить в «Неверленд», как это было при Януковиче.

Напомним, что Киотский протокол – это международное соглашение, призванное сократить количество выбрасываемых в атмосферу парниковых газов.