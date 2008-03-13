Черновецкий попросил прощения у киевлян

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ оценивает забастовку, которую устроили в центре Киева частные перевозчики, как попытку шантажа и давления на городскую власть, которая всеми способами сдерживает рост тарифов для киевлян. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Нарушение общественного порядка, которое устроили недобросовестные частные перевозчики в центре Киева и которое влечет за собой криминальную ответственность, очевидно, согласовано с руководством МВД. Иначе объяснить эти беспорядки невозможно. К сожалению, МВД не подчиняется киевской власти, и мы не можем остановить это безобразие самостоятельно», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

“Существует мнение, что против Киева ведется целенаправленная борьба за повышение тарифов для киевлян. И ведется она с помощью взяток и под политическими лозунгами”, - передает пресс-служба слова мэра столицы.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что никогда не будет поддаваться попыткам шантажа, тем более, если это происходит вопреки интересам киевлян.

«Я никогда не соглашусь на переговоры, которые кто-то пытается проводить с позиции силы. Мы уже сегодня вытеснили из центра Киева большое количество опасных для жизни старых маршруток, которые нарушают правила движения и снижают качество сервиса для киевлян. Их водители так же без уважения относятся к пассажирам, как и владельцы-перевозчики к государственной и городской власти», – заявил мэр Киева.

Он сообщил, что в этом году столичной власти удастся заменить 70% “допотопных и опасных” маршруток новым общественным транспортом. “А в следующем году мы победим это дрянное явление окончательно», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«А пока я прошу прощения за неудобства, временно созданные этими недобросовестными пассажироперевозчиками, надежды которых не оправдались: транспортного коллапса не случилось, и городской общественный транспорт справляется с нагрузкой. Я не позволю частным перевозчикам лезть в карман киевлян ради личной наживы», – сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 12 марта перевозчики маршрутных такси столицы начали забастовку, требуя повышения тарифов на перевозку пассажиров.

Сегодня, 13 марта, в центре Киева было ограничено движение транспорта из-за забастовки частных перевозчиков. Владельцы маршрутов расставили свой подвижной состав по обе стороны проезжей части таких центральных улиц столицы, как Крещатик, Богдана Хмельницкого и других. Исполнительный директор Ассоциации перевозчиков-работодателей "Столица" Валерий ЛИПЕЦКИЙ заявил, что киевская городская власть игнорирует требования частных перевозчиков.