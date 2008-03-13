Руководство канала ”1+1” уволит 400 работников?

Руководство канала "1+1" планирует уволить около 40% работников своего штата.

Как сообщают достоверные источники "Телекритики" на канале, об этом объявил генпродюсер "ТСН" Владимир КАРТАШКОВ на собрании коллектива информационной службы.

По его словам, руководство канала планирует уволить около 400 работников. Остальным работникам канала, отметил он, будет повышена зарплата, их ожидает стажировка на телеканалах Central European Media Enterprises в Румынии и Чехии.

Также В.КАРТАШКОВ якобы добавил, что часть уволенных работников могут пригласить работать на интернет-проекты медиагруппы СМЕ.

Работникам "ТСН" также раздали для заполнения анкеты, по которым якобы будет проводиться отбор кандидатов на увольнение. Окончательное решение, по информации источников, должно быть принято 18 марта на собрании акционеров.

В то же время сам В.КАРТАШКОВ категорически опроверг эту информацию.

Между тем издание получило подтверждение от нескольких присутствовавших на собрании сотрудников "1+1", которые не согласились давать комментарии под своими именами.

Заместитель генерального директора "1+1" Максим ВАРЛАМОВ заявил "Телекритике", что "ничего об этом не слышал". "Постоянно проводятся консультации относительно оптимизации работы компании, но массовых увольнений не планируется", - сказала исполнительный вице-президент СМЕ Марина ВИЛЬЯМС.