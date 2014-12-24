Факт сбития Боинга из российского "Бука" боевиками доказан множеством доказательств - Турчинов

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, комментируя пропагандистские заявления Следственного комитета Российской Федерации по поводу сбитого террористическими группировками «Боинга-777» малайзийских авиалиний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, Турчинов отметил, что «российские власти, используя пропагандистские средства массовой информации, пытаются «прикрыть свои преступления, в том числе против гражданского населения, непосредственным участником и организатором которых является Российская Федерация».

Он подчеркнул, что «российская военщина пытается очередными бреднями прикрыть свои преступления против человечества». «Распространяя подобный вздор, они пытаются неуклюже прикрыть свои злодеяния, но это делается настолько бездарно, что только вызывает вопросы в отношении адекватности тех, кто дает указания на распространение подобной информации», - отметил Турчинов.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 декабря, Следственный комитет РФ распространил сообщение, что получил доказательства причастности украинского военного самолета к крушению малайзийского «Боинга-777».

По данным СК России, неназванный украинский военнослужащий добровольно покинул воинскую часть и перешел на территорию Российской Федерации, «рассказал следователям о последних днях службы в одном из подразделений военно-воздушных сил Украины...».

По данным СК России, по показаниям этого военнослужащего, «которому в целях обеспечения его безопасности присвоено псевдоним», гражданский самолет «Боинг-777» рейса МН-17 «мог быть сбит 17 июля текущего года боевым самолетом Су-25 ВВС Украины, пилотируемым капитаном ВВС Украина летчиком Волошиным».

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«При этом боевой вылет был совершен с аэродрома, дислоцированного в районе города Днепропетровска. Именно на этом аэродроме служил свидетель. По его показаниям, он лично видел, как перед вылетом самолет Волошина был снаряжен ракетами «воздух-воздух» типа Р-60, которыми в обычных условиях при осуществлении боевых вылетов самолеты Су-25 не снаряжались... Свидетель сразу обратил внимание, что после возвращения самолета на аэродром ракеты в снаряжении самолета уже отсутствовали, и тогда же он отчетливо услышал слова летчика Волошина, сказанные одному из сослуживцев: «Он - самолет - оказался не в то время и не в том месте»», - говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.

Как дальше говорится в сообщении, «те факты и сведения, которыми располагал и о которых четко, не путаясь, рассказывал свидетель, убеждают следователей, что показания его правдивые, что, кстати, и подтвердило исследование на полиграфе. Для следствия эти показания очень важны, и самое главное, что они совпадают с теми данными, которые были у следователей из других источников, и подтверждают факт нахождения в воздухе украинского самолета Су-25 во время крушения «Боинга». В частности, из показаний ряда свидетелей - граждан Украины, которые проживают в районе падения «Боинга-777», следует, что незадолго до аварии они видели в небе в непосредственной близости от пассажирского лайнера военный самолет... ».

Напомним, «Боинг-777» был сбит над Донецкой областью поддерживаемыми Россией боевиками на высоте более 10 тыс. метров.

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Справка УНИАН. 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Боинг-777» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, которая контролировалась боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.