Комитет Рады по нацбезопасности рекомендует депутатам расширить полномочия СНБО

Соответствующее решение Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны принял на своем заседании сегодня, 24 декабря, сообщили УНИАН в пресс-службе. (Напомним, 23 декабря Верховная Рада Украины не поддержала законопроект «О внесении изменений в Закон "О Совете национальной безопасности и обороны Украины" относительно совершенствования координации и контроля в сфере национальной безопасности и обороны» (№1343), внесенный президентом Украины. «За» проголосовали 223 (при необходимых 226) народных депутатов из 368, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовали фракции “Самопомич”, Радикальной партии, “Оппозиционный блок”.

Как сообщается, на сегодняшнем заседании Комитет по вопросам нацбезопасности постановил оставить законопроект о внесении изменений в Закон «О Совете национальной безопасности и обороны Украины» (№1343) по совершенствованию координации и контроля в сфере национальной безопасности в редакции комитета с учетом выводов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия и Института государства и права им. В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины.

«За» соответствующее решение проголосовали тринадцать народных депутатов Украины - членов Комитета.

Комитет рекомендует ВР принять законопроект №1343 как Закон, поскольку по заключению вышеуказанных учреждений он полностью соответствует положениям Конституции Украины.

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В частности, в заключении Комитета по вопросам правовой политики и правосудия за подписью его председателя Руслана Князевича указано, что «законопроект направлен на устранение несогласованностей между Законом Украины «О Совете национальной безопасности и обороны» и Конституцией Украины, а также совершенствование законодательных основ исполнения СНБОУ своих конституционных полномочий».

Члены Комитета по вопросам правовой политики отмечают, что законопроектом №1343 предлагается четко определить правовые основы работы СНБОУ, привести в соответствие компетенцию работы ведомства и положения Конституции относительно работы главы СНБОУ.

В заключении Комитета отмечается, что руководство в сферах национальной безопасности и обороны Украины осуществляет президент Украины, при этом СНБО является координационным органом по вопросам нацбезопасности при нем.

Согласно законодательству, СНБО координирует и контролирует деятельность органов государственной власти в сфере безопасности и обороны, при этом основные принципы государственной политики в данных сферах определены Законом Украины «Об основах национальной безопасности и обороны Украины».

«Учитывая вышесказанное, Комитет пришел к выводу, что проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О Совете национальной безопасности и обороны Украины» относительно установления координации и контроля в сфере национальной безопасности и обороны (рег.№1343 от 10 декабря 2014 года), поданный президентом Украины, не противоречит положениям Конституции Украины», - говорится в заключении комитета.

Считают, что законопроект №1343 о СНБОУ полностью соответствует Конституции и эксперты Института государства и права им. В.М. Корецкого.

В экспертном отчете за подписью Директора института, академика НАН Украины Ю.Шемшученка, речь идет о том, что все изменения, которые предусматривает законопроект, являются корректными и не противоречат Основному закону Украины, сообщает пресс-служба.