Элитные отели, дорогие автомобили и тропические острова: журналисты рассказали об отдыхе дочерей столичный чиновников (фото)

За весь 2017 руководитель столичной ДФС Игорь Скороход заработал 250 тысяч гривень - это меньше, чем стоят летние курсы его дочери в Британии.

Дочь киевского налоговика Игоря Скорохода провела летние каникулы в Великобритании, Болгарии и на тропических островах, а дочь столичного судьи Олега Басая - на островах Греции, Италии и Испании. В то же время задекларированный доход чиновников вряд ли мог бы им это позволить.

Об этом говорится в сюжете программы "Наші гроші".

Дочь первого заместителя руководителя столичной ДФС Игоря Скорохода Анна любит выкладывать фотографии в свой Instagram-блог. В Киеве девушка учится в элитном Кловском лицее, который посещали дети Петра Порошенко, Ольги Фреймут и Натальи Королевской.

А во время летних каникул дочь налоговика проходила образовательную школу в Великобритании - EthertonEducation. Цена двухмесячных курсов - 8 тысяч фунтов стерлингов или почти 300 тысяч грн.

Кроме того, на один из снимков Анны в Лондоне попала часть логотипа AccorHotel. Это известный гостиничный оператор. Благодаря интерьеру ванной комнаты, на котором сфотографировалась девушка, определяем отель, где она остановилась.

Кроме того отмечается, что в Instagram девушка размещала фото из гостиницы Pullman, который расположен в центре столицы Великобритании, где неделя проживания одного человека стоит около 85 тысяч гривен.

Также, по данным журналистов, весной этого года Анна отдыхала в Риме в самом дорогом отеле, где неделя отдыха обходится в среднем 60 тысяч гривен.

Они добавили, что в соцсетях дочери киевского фискала можно увидеть фотографии из Болгарии, тропических островов и Майами.

В расследовании отмечается, что за весь 2017 Скороход заработал 250 тыс грн - то есть меньше, чем стоят летние курсы его дочери в Британии.

При этом компании его жены Натальи Скороход, по данным налоговой, уже много лет неактивны.

Отмечается, что в прошлом и позапрошлом году она указала доход от ФОП в размере около одного миллиона гривен в год.

В программе также указали, что много фотографий дочь налоговика сделала из автомобиля Range Rover.

Журналисты идентифицировали авто благодаря бортовому компьютеру, который попал на снимок, а также зафиксировали, как такая же иномарка выезжает утром из дома, где проживает Скороход.

Сообщается, что за рулем находилась его жена, но в декларации киевского налоговика использование этого автомобиля его семьей не указано.

Как установили авторы программы, Range Rover зарегистрирован на маму Скорохода, которая, согласно социальных сетей, проживает в Алчевске.

Кроме того, мама и теща налоговика недавно приобрели по квартире в столичном доме бизнес-класса по улице Златоустовской, а теща Скорохода также владеет квартирой площадью 180 кв м в центре Киева.

Журналисты добавляют, что приблизительная стоимость имущества, записанного на родственников Скорохода - 23 миллиона гривен.

Сообщается, что элитное имущество фискал объяснил тем, что его отец - "Заслуженный шахтер Украины", а мама работала в торговле. Солидную сумму задекларированной наличности Скороход аргументировал продажей квартиры в Донецке до начала войны, хотя она не уменьшается, несмотря на увеличение имущества семьи и путешествия его дочери.

Кроме того авторы расследования выяснили, где отдыхает и дочь судьи Киевского окружного административного суда Олега Басая - Анастасия.

Отмечается, что в профиле в Instagram она часто делится фотографиями с отдыха и в одной из историй она публикует серию фотографий с тропического острова.

Так, на одном из фото видно, что она отдыхает в пятизвездочной гостинице Royal Island Resort & Spa на Мальдивах. Недельный отдых на одного там стоит около 4 тысяч долларов.

Также журналисты установили, что девушка также отдыхала в Италии, на острове Искья в пятизвездочном отеле L'AlbergoDellaReginaIsabella, где любят отдыхать звезды мирового масштаба - Моника Белуччи, Селена Гомес, Джессика Честейн. Цена за неделю отдыха стартует от 2 тысяч евро.

Сообщается, что дочь столичного судьи после отдыха в Италии также похвасталась путешествием к греческому острову Корфу.

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Там она также жила в пятизвездочном отеле Grecotel Eva Palace. Тур сюда стартует от 2 тысяч евро за неделю отдыха.

Кроме упомянутых путешествий девушка публиковала фотографии из Тенерифе, Милана, Арабских Эмиратов и горнолыжного курорта Валь-Гардена.

Отмечается, что ее отец - судья Олег Басай, который за весь прошлый год официально заработал меньше 400 тысяч грн.

Прошлогодний доход жены Роксоланы Олег Басай в декларации не указал, ссылаясь на развод.

Вместе с тем сообщается, что из предыдущих деклараций известно, что нотариус Роксолана Басай в 2013 году заработала 600 тысяч гривен, в 2014 - 800 тысяч грн, а в 2015-м, когда вводилось электронное декларирование, вдруг задекларировала аномальный доход в 28 миллионов гривен.

Судья и его экс-супруга отказались прокомментировать журналистам, каким образом частный нотариус смогла заработать 28 миллионов гривен всего за один год.

Журналисты добавляют, что сам судья Киевского окружного админсуда ездит на автомобиле Audi Q7, зарегистрированном на тещу, а живет в доме 19-летней дочери.

Кроме того, его родственникам принадлежит квартира в Киеве и дом в пригороде столицы.

Как сообщал УНИАН, отдых семьи Луценко на Сейшелах стоил минимум 50 тысяч евро. Генпрокурор с семьей отдыхал в двух виллах с видом на океан в одном из самых дорогих отелей Сейшел и арендовал вертолет.