Отдых семьи Луценко на Сейшелах стоил минимум 50 тысяч евро - СМИ

Генпрокурор с семьей отдыхал в двух виллах с видом на океан в одном из самых дорогих отелей Сейшел и арендовал вертолет.

Семья генерального прокурора Украины Юрия Луценко провела зимний отпуск на Сейшельских островах, арендовав две виллы с видом на океан в комплексе Four Seasons Resort, одном из самых дорогих отелей Сейшел (пляж Бе-Лазар Мае).

Как сообщает программа «Схемы», по подсчетам журналистов, весь отдых семье генпрокурора обошелся ориентировочно в меньшей мере 52 тыс. евро.

«Семья Юрия Луценко (сам генпрокурор, его жена, народный депутат Ирина, сын Виталий и сын Александр с женой) арендовала на восемь ночей две виллы гостиничного комплекса Four Seasons Resort на острове Мае (Сейшелы) с 3 января по 11 января 2018 года», - говорится в сообщении. Отмечается, что семья Луценко арендовала две виллы категории «на холме с видом на океан».

На официальном сайте Four Seasons сообщается, что виллы такой категории имеют площадь 186 кв. м, с бассейнами, «незабываемым панорамным видом на бирюзовые и лазурные воды залива и окружающие горы».

На официальном сайте отеля указано, что средняя стоимость посуточной аренды одной такой виллы - 2648 евро. Таким образом, восьмидневная аренда одной виллы составляет 21184 евро, двух – 42368 евро.

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Кроме этого, журналистам стало известно, что семья оплатила наличными 10 473 евро за дополнительные услуги. Наиболее затратные среди них – аренда вертолета (1 440 евро), приобретение в магазине сувениров (1 265 евро). Таким образом, совокупно расходы на отдых всей семьи генпрокурора ориентировочно превысили 52 тыс. евро.

Как сообщал УНИАН, сам Луценко сегодня в комментарии журналистам в Брюсселе признался, что по-настоящему может отдохнуть только за границей, к тому же это позволяет его семейный бюджет. По словам генпрокурора, этот его отдых "не был излишеством и укладывается в то, что себе позволяет средний класс". Он пообещал задекларировать расходы.

Ранее журналисты проекта «Схемы» провели расследование и выяснили, что президент Украины Петр Порошенко с 1 по 8 января провел рождественский отпуск на Мальдивах. По подсчетам журналистов, глава государства тогда потратил на отпуск минимум 500 тыс. долларов.