В Раде рассматривают вопрос присвоения статуса участника боевых действий бойцам "Правого сектора"

Об этом рассказал нардеп от "Самопомочи" икомбат "Донбасса" Семен Семенченко, передает "5 канал", пишет LB.ua.

"Нужно позаботиться о тех, кто не вошел ни в одно подразделение. Это прежде всего "Правый сектор", это добровольцы. Мы над этим работаем. Уже внесено несколько законопроектов, они сейчас будут рассматриваться в комитетах, чтобы государство хотя бы задним числом взяло на себя такие обязательства", - заявил Семенченко.

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"Предлагается приравнять их к участникам боевых действий и не важно, были ли они на момент участия в защите Украины официально оформлены или нет, наша задача, чтобы об их семьях позаботились", - отметил Семенченко.