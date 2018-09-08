Анонсированные "выборы" в ОРДЛО противоречат минским договоренностям - Евросоюз

Там призвали избегать любых шагов, которые будут препятствовать реализации минских соглашений.

Евросоюз заявляет, что объявление так называемых "выборов" на территории ОРДЛО противоречит минским договоренностям.

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Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич. В тексте подчеркивается, что Евросоюз полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах своих международно признанных границ.

В ЕС отмечают, что реализация минских соглашений всеми сторонами является ключом к достижению устойчивого мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

"В этом контексте объявления о том, что так называемые "выборы" состоятся в так называемой "Луганской Народной Республике" и "Донецкой Народной Республике" 11 ноября 2018 года, противоречит духу и букве минских соглашений, которые имеют конкретные положения по организации местных выборов в этом регионе", - заявили в Евросоюзе.

Там призвали избегать любых шагов, которые будут препятствовать реализации минских соглашений.

"Мы надеемся, что в этом отношении Россия, в частности, полностью использует свое влияние на сепаратистов", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 7 сентября боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили "выборы" своих вожаков и "депутатов" на 11 ноября.

МИД Украины призвал международных партнеров усилить давление на Россию в связи с намерением оккупационной администрации РФ провести "внеочередные выборы" на Донбассе.