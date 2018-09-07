Российский омбудсмен уверяет, что состояние здоровья Сенцова не ухудшилось

По словам российского омбудсмена, украинскому режиссеру продолжают колоть внутренние инъекции, а также дают поддерживающую смесь.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова отправила письмо на имя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, в котором заверяет, что состояние здоровья незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова не ухудшилось.

Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook.

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«Наконец получила ответ от Уполномоченного РФ на одно из моих многочисленных обращений о состоянии здоровья Олега Сенцова. Татьяна Москалькова сообщает, что состояние здоровья у Олега не ухудшилось. Ему продолжают колоть внутренние инъекции, а также дают поддерживающую смесь. Олег снова отказался от госпитализации в Лабитнангскую городскую больницу. Он якобы ссылается на отсутствие болезни и удовлетворительные условия содержания и лечения в медицинской части колонии. Но мы все хорошо знаем, истинную причину его отказа. Поскольку в городской больнице к нему относятся ужасно. Ему не предоставляют надлежащей медицинской помощи и давят психологически. Что же касается вопроса скорейшего обмена политзаключенными, на котором я постоянно настаиваю, Т. Москалькова в очередной раз сообщила, что не имеет таких полномочий. Жаль, что снова не получила детальной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова и других политзаключенных с соответствующими подтверждающими документами», - написала она.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, в дальнейшем его вывезли в Россию. В августе 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге партийных офисов. Он находится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Состояние Сенцова быстро ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.