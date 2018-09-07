Астролог прогнозирует распад России - Москва и Питер станут украинскими

Крым Украине уже не вернуть, но Киев получит другие территории.

Развал России начнется со вхождения Плутона в зодиакальный знак Водолея, в 2025 году.

"Это будет первая "трещина" в российском государстве, в российской власти. После этого и до 2040 года Российская Федерация будет рассыпаться на отдельные республики", - рассказал "Главреду" астролог Влад Росс.

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Он напомнил, что СССР распался чуть больше, чем через 10 лет после нападения на Афганистан и таким образом возникла РФ.

"А примерно через 10 лет после нападения на Украину начнет разваливаться путинский режим и Россия. Самого Путина к тому времени уж точно не будет у власти. Сейчас это слышать невероятно, но кто знал, что в 1991 году развалится Советский Союз – за несколько лет до этого, тоже было бы странно услышать такой прогноз", - добавил астролог.

В результате распада РФ часть ее территорий отойдет Украине. "Крым и Кубань Украине не вернуть, но зато Киеву достанется вся европейская часть России вместе с Москвой, вернее то, что от нее останется", - резюмировал Росс.

Ранее астролог прогнозировал, что самой интересной и блестящей датой в этом месяце обещает стать 11 сентября.