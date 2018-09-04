Астролог назвал самый удачный день в сентябре 2018

11 сентября, по словам астролога, можно начинать масштабные проекты.

Самой интересной и блестящей датой в этом месяце обещает стать 11 сентября.

Об этом известный украинский астролог Влад Росс рассказал в комментарии "Главреду".

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"Несмотря на то, что дата 11 сентября у всех в первую очередь ассоциируется с трагическим событием – днем гибели башен-близнецов в США. Однако именно в этом году 11 сентября расположение планет на небе будет великолепнейшим, потому смело можно начинать в этот день нечто масштабное и великолепное", - отметил он.

Астролог добавил, что с 11 сентября начнется очень динамичный и насыщенный период, когда могут активно реализовываться планы и проекты, создаваться новшества.

"Если вы давно планировали купить автомобиль, то этот период будет идеальным", - сказал он.

Ранее астролог Влад Росс заявлял, что любимчиками сентября станут Львы, Водолеи, Скорпионы и Тельцы.