Савченко оставили под стражей до 30 октября

Судья удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила продлить арест депутата.

Нардепа Надежду Савченко, подозреваемую в подготовке терактов и свержении государственного строя, оставили под стражей.

Такое решение во вторник огласил Шевченковский районный суд Киева, сообщает "Украинская правда".

Судья удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила продлить арест депутата.

"Продолжить подозреваемой Савченко Надежде Викторовне меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога", – постановил судья.

Срок действия постановления – до 30 октября включительно.

Мотивировочную часть судья не зачитал, ссылаясь на необходимость времени для ее составления.

Адвокаты Савченко просили отпустить ее под личное поручительство.

Суд не удовлетворил это ходатайство.

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Во время заседания сама нардеп и ее защита утверждали, в частности, что рисков, о которых говорила прокуратура, нет.

Накануне суд не успел рассмотреть ходатайство обвинения о продлении ареста.

29 августа Шевченковский райсуд Киева отказался изменить меру пресечения нардепу Надежде Савченко.

Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Ей инкриминируют подготовку к терактам в центре Киева и в Верховной Раде, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, содействие террористической организации.

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что передачей оружия Надежде Савченко на оккупированной территории Донбасса руководили российские полковники.

Сама народный депутат утверждала, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение представителей властей – и осмеять их.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

13 июля Шевченковский райсуд продлил меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 10 сентября.