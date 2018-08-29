Суд отказался выпускать Савченко из-под стражи

Судья Шевченковского райсуда Киева отказал в удовлетворении ходатайства защитников Савченко об изменении ей меры пресечения с содержания под стражей домашним арестом или поручительством.

Шевченковский районный суд города Киева оставил под стражей внефракционного народного депутата Украины Надежду Савченко, которую подозревают в подготовке терактов и государственного переворота.

Как передает корреспондент УНИАН, судья Павел Слободянюк зачитал вступительную и резолютивную часть решения, согласно которому суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов Савченко об изменении ей меры пресечения с содержания под стражей любой другой, не связанной с арестом, в частности, отдать на поруки депутатов местных советов и общественных активистов, или поместить под домашний арест.

Таким образом, она продолжает находиться под стражей.

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Напомним, что на 4 сентября назначено заседание Апелляционного суда Киева, где будет рассматриваться ходатайство защитников Савченко на решение Шевченковского суда о содержании его под стражей.

Как сообщал УНИАН, 9 августа Апелляционный суд Киева отменил постановление Шевченковского райсуда Киева от 13 июля, которым был продлен арест Савченко на 57 дней - до 7 сентября. При этом суд вынес новое решение, которым продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей на 57 дней - до 7 сентября.

Савченко и руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и госпереворота.

По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Савченко и Рубан содержатся под арестом.

4 июня СБУ заявила, что психологическая экспертиза с применением полиграфа подтвердила, что Савченко лично готовила насильственное свержение конституционного строя в Украине: она готовилась совершить теракт в правительственном квартале и в здании Верховной Рады.

2 августа генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что досудебное расследование по уголовному производству в отношении Рубана и Савченко завершено.