Портнов: можно считать, что сессии Киеврады не было вообще

Член Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Андрей ПОРТНОВ (фракция БЮТ) заявляет о фальсификации постановления Радивиловского районного суда Ривненской области, которым приостановлено действие решения съезда БЮТ от 2 июня 2007 года о досрочном прекращении полномочий и отзыве ряда депутатов Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам, отметив, что профильный Комитет ВР обратился в Апелляционный суд Ривненской области.

«Официально Апелляционный суд сообщил, что такого постановления нет, печать, подпись судьи поддельные. В связи с этим считаем, что люди, которые это постановление на сессии (Киевсовета) зачитали, а также работник исполнительной службы будут привлечены к уголовной ответственности. Все решения сессии Киевсовета сегодня являются незаконными, и можно считать, что сессии не было вообще. Поэтому БЮТ даже не намерен их обжаловать» , - сказал А.ПОРТНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 марта, перед началом заседания сессии Киевсовета главный государственный исполнитель подразделения принудительного исполнения решений Главного управления юстиции в г. Киеве Сергей КРАЙЧИНСКИЙ сообщил, что Радивиловский райсуд Ривненской области принял постановление, которым приостановил действие решения съезда БЮТ от 2 июня 2007 года о досрочном прекращении полномочий и отзыве ряда депутатов Киевсовета.

Он сообщил, что указанное постановление суда было выдано 7 марта. Согласно этому документу, останавливается действие решения съезда БЮТ до решения дела по существу.

Также постановлением суда запрещено городской территориальной избирательной комиссии и районным теризбиркомам осуществлять какие-либо действия по выполнению решения съезда БЮТ до решения дела по существу.

По словам секретаря Киевсовета О.ДОВГОГО, это постановление принято в удовлетворение обращения в суд депутата Киевсовета Андрея АНДРЮШКИНА.

2 июня 2007 г. на межпартийном съезде БЮТ было принято решение о досрочном прекращении полномочий 15 депутатов Киевсовета, которые были избраны по избирательному списку блока, в том числе А.АНДРЮШКИНА.