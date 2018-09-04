цей матеріал доступний українською

Парубий считает эту осень "осенью шансов"

08:28, 04 сентября 2018
Политика
731 0
Парубий отметил, что видит избирательный период как "период шансов" \ УНИАН

Читайте такжеПарубий предлагает убрать из проекта Избирательного кодекса все, что касается выборов президента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, отвечая на вопрос относительно опасений, что в связи с предстоящими выборами депутаты вместо того, чтобы заниматься реформами и законотворчеством могут заниматься предвыборной агитацией на рабочем месте и вносить популистские законопроекты.

"Конечно, такие риски существуют. И конечно, в год, а перед нами президентские выборы, а потом парламентские, политические эмоции будут зашкаливать. В зале будут сидеть как минимум 10 кандидатов в президенты", - отметил Парубий.

Он добавил, что на определенном этапе "их президентские амбиции и их эмоции могут быть важнее, чем общее развитие страны". "Такие риски существуют", - отметил председатель ВР.

Вместе с тем, Парубий отметил, что видит избирательный период как "период шансов".

"Если правильно дать угол зрения, тогда можно достичь и больших результатов. В частности, я сегодня анонсировал, что буду предлагать проголосовать вопрос депутатской неприкосновенности. Как думаете, его легче проголосовать в выборный или не выборный год? Конечно, что в выборный. Каждый, думая, что он идет на выборы, будет думать: "А как люди будут анализировать мой выбор?", - сказал председатель ВР.

Такой же пример он привел и в отношении Избирательного кодекса, а также реформы парламента.

Парубий подытожил, что считает, что в выборный год легче собирать голоса за определенные законопроекты и обществу легче влиять на голосование каждого депутата. "Поэтому я рассматриваю эту осень как осень шансов", - сказал он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #депутаты#Андрей Парубий