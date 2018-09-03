В Раде хотят начать борьбу с законодательным спамом
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий будет инициировать усложнение регистрации законопроектов, чтобы избежать законодательного спама.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер украинского парламента сказал во время брифинга.
Говоря о необходимости завершения принятия законов по реформе парламента Парубий сообщил, что будет инициировать «усложнение регистрации законопроектов, чтобы избежать законодательного спама, который, к сожалению, только увеличивается и продолжается в Верховной Раде».
«В частности, моя инициатива будет заключаться в том, чтобы любой законопроект, который регистрируется, получил поддержку определенного количества депутатов. По количеству наименьшей фракции. Чтобы хотя бы группы депутатов демонстрировали поддержку этого законопроекта и соответственно, демонстрировали, что он может иметь перспективу рассмотрения, а не зарегистрирован просто как пиар-ход того или иного депутата», - пояснил глава парламента.