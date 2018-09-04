Парубий допускает полную перезагрузку состава ЦИК

Он подчеркивает, что не допустит, чтобы выборы в Украине проходили со старым составом ЦИК.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий допускает полную перезагрузку состава Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

"Я считаю, что невозможен такой сценарий, чтобы ЦИК не была переизбрана", - подчеркнул Парубий.

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В то же время, он предположил, что некоторые политические силы хотели бы, чтобы остался старый состав ЦИК.

"Я, как председатель парламента, не допущу, чтобы выборы в Украине проходили со старым составом ЦИК", - подчеркнул спикер.

Вопрос обновления состава Центризбиркома, отмечает Парубий, должен быть решен как можно быстрее и любыми способами".

"Я не скрываю того, я рекомендовал даже пойти таким путем, как прекращение повновжень всего состава ЦИК. И кстати, тогда все те дискуссии о 14 кандидатов, а 13 мест - они снимаются. И я считаю, это может быть одна из форм и одно из действий решения этого вопроса", - сказал председатель ВР.

Он пояснил, что "есть положение, которым разрешается внести представление, и опять же, его вносит президент, - о прекращении полномочий всего состава ЦИК".

Так, в случае внесения такого представления и голосования за него в парламенте, приостанавливаются полномочия всех членов ЦИК, добавил Парубий.

Он напомнил, что в настоящее время 13 членов Центральной избирательной комиссии уже прекратили свои полномочия, а двое еще имеют время от момента избрания на выполнение своих полномочий.

Спикер подчеркнул: "Считаю, что может быть полная перезагрузка всего состава Центральной избирательной комиссии. В таком сценарии, или в том, который был предложен на последнем, фактически, недели (предыдущей сессии - УНИАН), когда "Блок Петра Порошенко" отозвал одну из своих кандидатур, - или в том, в том сценарии, я считаю, этот вопрос должен быть решен как можно скорее".

Парубий выразил мнение, что вопрос обновления ЦИК должен решиться в ближайшие недели.

"В этой дискуссии, которая, к сожалению, очень долго продолжалась, мы должны поставить точку. И я уверен, что украинский парламент на этой сессии, в ближайшее время это сделает", - подытожил председатель ВР.