ВР может в октябре-ноябре рассмотреть избирательный кодекс и отмену депутатской неприкосновенности - Парубий

Спикер напомнил, что в Избирательный кодекс поступило 4,5 тысячи поправок, и комитет все еще дорабатывает их. Это будет законопроект самый масштабный за осеннюю сессию.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что Избирательный кодекс будет рассматриваться ориентировочно в октябре, а изменения в Конституцию в части депутатской неприкосновенности - в октябре-ноябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер украинского парламента сказал во время брифинга.

Спикер напомнил, что в Избирательный кодекс поступило 4,5 тысячи поправок, и комитет все еще дорабатывает их.

«Очевидно, это будет законопроект самый масштабный за осеннюю сессию. Я думаю, что ориентировочно в октябре мы сможем перейти к его рассмотрению», - сказал спикер.

Кроме того, на вопрос журналистов о том, когда будут рассматриваться изменения в Конституцию относительно снятия депутатской неприкосновенности, Парубий отметил, что будет советоваться с профильным комитетом относительно того, когда было бы эффективно поставить на голосование соответствующий законопроект.

«Комитет предлагает специальное постановление по рассмотрению, которое предусматривало бы и наши действия, и сроки рассмотрения. И с председателем комитета проконсультируемся, и я проинформирую уже в более конкретную неделю, когда может стоять этот вопрос. Сейчас еще трудно по неделям твердо говорить, я могу только ориентировочно говорить... Я думаю, что вопрос неприкосновенности - это тоже очевидно, примерно октябрь-ноябрь, начало ноября - наиболее оптимальный период», - отметил председатель ВР.

Читайте такжеКСУ признал конституционным президентский законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Как сообщал УНИАН, 7 ноября 2017 года Верховная Рада в первом чтении приняла проект Избирательного кодекса, поданный председателем парламента Парубием и народными депутатами Александром Черненко и Леонидом Емцем.

Законопроектом на парламентских выборах предлагается ввести систему региональных открытых списков - в каждом из 27 избирательных регионов партии предлагают свои списки, а избиратель голосует за одну из этих партий и по желанию - за кого-то из кандидатов, кого партия выдвинула в этом региональном списке. Также предлагается установить 4-процентный избирательный барьер.

Ко второму чтению к проекту Избирательного кодекса было подано около 4,5 тыс. поправок.

Кроме того, 19 октября 2017 года Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения два законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

Один из них, зарегистрированный президентом, - «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов, регистрационный номер 7203) предусматривает исключить из действующей редакции Основного Закона норму о том, что «народные депутаты не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы». При этом остается норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Законопроектом предусматривается, что этот закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Другой - «О внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности)» (регистрационный номер 6773), который подали 158 депутатов. Законопроектом предлагается исключить из действующей редакции Конституции норму о том, что «народные депутаты Украины не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы». Также проектом закона вносятся изменения в Заключительные положения Конституции, которыми предусмотрено, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

КС признал конституционным оба проекта законов.

В соответствии с процедурой, для принятия изменений в Конституцию сначала законопроект направляется в КС для получения заключения. После его получения проект закона рассматривается парламентом и предварительно одобряется минимум 226 голосами. А окончательное принятие может состояться не ранее чем на следующей очередной сессии ВР и должно приниматься минимум 300 голосами.