Парубий рассказал, с рассмотрения каких вопросов начнется новая сессия Верховной Рады

По его словам, одним из первых законов важно будет упорядочить избирательное законодательство.

Верховная Рада во время сессии осенью рассмотрит проект Избирательного кодекса, обновление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и имплементационные законопроекты к закону о национальной безопасности.

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Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает радио Свобода. «Все избирательные законопроекты важны в избирательный год. В октябре останется год до парламентских выборов. До президентских еще меньше. Поэтому одним из первых законов важно будет упорядочить избирательное законодательство. Поэтому важным будет ЦИК, Избирательный кодекс», – сказал Парубий.

Он также заявил, что на новой сессии парламент должен рассмотреть законопроекты, которые имплементируют закон о национальной безопасности, в частности в части деятельности СБУ и разведки.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Верховная Рада закрыла свою восьмую сессию. Сейчас народные депутаты находятся на летних каникулах. Новая, девятая сессия откроется 4 сентября.