Парубий рассказал, с рассмотрения каких вопросов начнется новая сессия Верховной Рады

19:17, 04 августа 2018
Политика
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Парубий отметил, что одним из первых законов важно будет упорядочить избирательное законодательство \ УНИАН

Верховная Рада во время сессии осенью рассмотрит проект Избирательного кодекса, обновление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и имплементационные законопроекты к закону о национальной безопасности.

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Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает радио Свобода. «Все избирательные законопроекты важны в избирательный год. В октябре останется год до парламентских выборов. До президентских еще меньше. Поэтому одним из первых законов важно будет упорядочить избирательное законодательство. Поэтому важным будет ЦИК, Избирательный кодекс», – сказал Парубий.

Он также заявил, что на новой сессии парламент должен рассмотреть законопроекты, которые имплементируют закон о национальной безопасности, в частности в части деятельности СБУ и разведки.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Верховная Рада закрыла свою восьмую сессию. Сейчас народные депутаты находятся на летних каникулах. Новая, девятая сессия откроется 4 сентября.

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Теги: #Верховная Рада#сессия#Андрей Парубий