Суд в Ривненской области подложил свинью Тимошенко

Радивиловский районный суд Ривненской области принял постановление, которым остановил действие решения съезда БЮТ от 2 июня 2007 года о досрочном прекращении полномочий и отзыве ряда депутатов Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня перед началом заседания сессии Киевсовета главный государственный исполнитель подразделения принудительного исполнения решений Главного управления юстиции Украины Сергей КРАЙЧИНСКИЙ.

Он сообщил, что указанное постановление суда было выдано 7 марта 2008 года. Согласно этому документу, останавливается действие решения съезда БЮТ до решения дела по существу.

Также постановлением суда запрещено городской территориальной избирательной комиссии и районным теризбиркомам осуществлять какие-нибудь действия относительно выполнения решения съезда БЮТ до решения дела по существу.

Госисполнитель отметил, что требование суда подлежит немедленному исполнению.

Как сообщил на брифинге перед началом заседания Киевсовета секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, это постановление принято в удовлетворение обращения в суд депутата Киевсовета Андрея АНДРЮШКИНА.

О.ДОВГИЙ отметил, что решение райсуда является «верховенством права» и говорит о легитимности сегодняшней сессии Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, 2 июня 2007 г. на межпартийном съезде избирательного блока политических партий «Блок Юлии Тимошенко» было принято решение о досрочном прекращении полномочий 15 депутатов Киевсовета, которые были избраны по избирательному списку БЮТ: А.АНДРЮШКИНА; Андрея АРТЕМЕНКО; Виталия БАБАКА; Николая БОЙЧУКА; Михаила БРОДСКОГО; Александра ДАНИЛОВА; Александра ДРАПИЯ; Алексея ЕВЛАХА; Светланы ЗОРИНОЙ; Андрея ИВАНОВА; Алексея КРИВОПИШИНА; Леонида КРЮЧКОВА; Виктора МАНЖУРЫ; Александра ПРИТЫКИ и Александра СВЕРБИУСА.

6 марта заседание Центризбиркома по вопросу регистрации новых депутатов Киевсовета не состоялось из-за отсутствия кворума.

7 марта БЮТ обратился с иском в Окружной административный суд Киева по поводу бездеятельности ЦИК.

Заседание ЦИК по вопросу регистрации новых депутатов Киевсовета не состоялось из-за отсутствия кворума также 11, 12 марта и сегодня, 13 марта.

12 марта БЮТ направил письмо председателю Центральной избирательной комиссии Владимиру ШАПОВАЛУ, в котором требует направить Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО представление о прекращении полномочий членов комиссии, которые не являются на заседание Центризбиркома.